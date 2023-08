Data 1,5 miljoen Canadese tandartspatiënten gestolen bij ransomware-aanval

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Een digitaal veilig Nederland, waarin we de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering verzilveren en tegelijkertijd onze veiligheid en publieke waarden beschermen. Dat is de doelstelling van de recent gepubliceerde Nederlandse Cybersecurity Strategie. In de strategie is een van de doelen dat Nederland over zes jaar een sterke cybersecuritykennis en innovatieketen heeft.