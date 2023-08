Nederland mag verdachte achter wereldwijde malware-operatie aan VS uitleveren

Door Anoniem: Tsja, als je gepakt wordt is het ineens allemaal niet meer zo leuk hè. wie zijn billen verbrandt, mag op de blaren zitten.

Tsja,de mens heeft het digitale internet uitgevonden,de digitale vooruitgang.Het begon zo leuk,je eerste pc,je eerste internet-verbinding,weet je we hebben als mens daaraan allemaal schuld we willen graag digitaal.Zoals een cipier ooit zei,iedere burger staat al met 1 voet in de gevangenis,we vinden iets uit,we maken het groot,we misbruiken het en vervolgens,sluiten we elkaar op en wel in de gevangenis.want we geloven in het bestaan van de "normale mens in zijn gedrag"Wereld2023