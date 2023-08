ProtonMail werkte vorig jaar mee aan recordhoeveelheid overheidsverzoeken

ProtonMail werkte vorig jaar mee aan bijna zesduizend verzoeken van overheden om gebruikersdata te overhandigen. Dat zijn er duizend meer dan in 2021. Het recordcijfer is opvallend omdat ProtonMail zich wil onderscheiden met duidelijke privacy waarborgen en strenge Zwitserse wetgeving.

De cijfers zijn terug te vinden in het jaarlijkse transparantierapport van Proton. In 2022 ontving ProtonMail bijna zevenduizend officiële overheidsverzoeken om gebruikersdata (metadata) af te staan. Ruim duizend verzoeken werden afgewezen, de andere 5957 werden ingewilligd. In 2021 kreeg ProtonMail ruim zesduizend verzoeken, waarvan er 4920 werden ingewilligd. In 2020 ging het respectievelijk om ruim 3700 ingediende en 3000 gehonoreerde verzoeken.

Proton laat in een reactie aan Restoreprivacy weten dat de stijging in het aantal ingediende en ingewilligde verzoeken ‘niet verrassend’ is omdat de dienst steeds meer gebruikers verwelkomt. Meer dan honderd miljoen mensen maken nu gebruik van één of meerdere Proton-diensten. Zij kiezen doorgaans voor Proton vanwege de focus op anonimiteit en strikte Zwitserse wetgeving. Overheidsverzoeken om gebruikersdata af te staan, moeten ook via de Zwitserse juridische kanalen lopen. Als de Zwitserse wet geschonden is, moet Proton gebruikersgegevens aan de Zwitserse overheid afstaan. Die kan de ontvangen informatie doorgeven aan de overheid die het verzoek heeft ingediend. Proton kan alleen metadata afgeven, want de inhoud van e-mails, bijlagen en andere informatie is altijd versleuteld en daarom niet te lezen. Ook niet door Proton, benadrukt het bedrijf.

De Amerikaanse FBI is één van de overheidsinstanties die Proton om gebruikersdata heeft gevraagd – en kreeg. Met hulp van metadata kon de FBI een Amerikaanse ProtonMail-gebruiker opsporen die onderzocht werd vanwege het bedreigen van een medewerker die betrokken was bij de presidentsverkiezingen. Dat meldt Forbes in een reconstructie, die ook aangeeft dat er geen overheidsaanklacht tegen de ProtonMail-gebruiker in kwestie is ingediend.