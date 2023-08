Ransomware raakt Amerikaanse scholen bij start nieuw leerjaar

De Amerikaanse school Cleveland City Schools is getroffen door een ransomwareaanval. Volgens de school is de impact van de aanval beperkt. In de afgelopen dagen zijn meer (Amerikaanse) scholen het slachtoffer geworden van ransomwareaanvallen, die samenvallen met de start van het nieuwe leerjaar.

Cleveland City Schools zegt dat minder dan vijf procent van de apparaten die met het internet van de school verbonden is, getroffen is door ransomware. ‘Het merendeel van de apparaten van Cleveland City Schools in gebruik door studenten, docenten en medewerkers blijft operationeel’, citeert Therecord een lokale woordvoerder. De school is sinds 9 augustus weer open voor studenten, die aan een nieuw leerjaar begonnen zijn. De impact van de ransomwareaanval is nog onduidelijk. Volgens het schoolbestuur hebben de daders geen gegevens van studenten of docenten kunnen inzien. Vooralsnog heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. De lokale politie en de Departement of Homeland Security onderzoeken de ransomwareaanval.

De aanval op Cleveland City Schools is niet uniek. Afgelopen maandag maakte Prince George’s County Public Schools bekend dat het een cyberaanval op zijn netwerk ontdekt heeft. Deze scholengemeenschap is één van de grootste in de Verenigde Staten. Donderdag maakte de Akira-ransomwarebende bekend ook twee lagere scholen te hebben aangevallen.

Ransomwareaanvallen op scholen vinden doorgaans op twee momenten plaats: aan het begin van het leerjaar en aan het einde van het leerjaar, als er examens plaatsvinden. Op die momenten zijn scholen het meest geneigd om losgeld te betalen, schrijft Therecord op basis van inzichten van experts. Het Witte Huis hield vorige week een bijeenkomst met verschillende overheidsinstanties om tot een plan te komen dat scholen beter moet beschermen tegen ransomwareaanvallen.