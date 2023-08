Beveiligingslek in WinRAR kan aanvaller willekeurige code laten uitvoeren

Een beveiligingslek in de populaire archiveringssoftware WinRAR maakt het mogelijk voor aanvallers om willekeurige code op het systeem van gebruikers uit te voeren als die een malafide pagina bezoeken of een malafide bestand openen. WinRAR heeft een nieuwe versie uitgebracht waarin het probleem is verholpen.

De kwetsbaarheid, een out of bounds write aangeduid als CVE-2023-40477, werd op 8 juni door het Zero Day Initiative aan ontwikkelaar Rarlab gerapporteerd en wordt veroorzaakt doordat de software niet goed omgaat met door gebruikers verstrekte data. Op 2 augustus verscheen WinRAR versie 6.23, waarin het probleem is verholpen. Het Zero Day Initiave (ZDI) beloont onderzoekers voor het rapporteren van kwetsbaarheden in allerlei software en licht vervolgens de betreffende ontwikkelaar in zodat die met een update kan komen. Vorige week maakt het ZDI de details van de kwetsbaarheid bekend.

Naast de bovengenoemde kwetsbaarheid verhelpt WinRAR 6.23 ook een bug waardoor WinRAR een verkeerd bestand kon starten wanneer gebruikers een bestand in een speciaal geprepareerd archiefbestand aanklikten. De nieuwste versie van WinRAR is te downloaden via Rarlab.com. Beveiligingslekken in WinRAR zijn in het verleden actief misbruikt voor het aanvallen van gebruikers.