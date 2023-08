Mondhygiënist veroordeeld voor overnemen gegevens tandartspraktijk

Door Anoniem: Volgens mij is dat schering en inslag...



Mijn tandarts die meer bezig was met 'mwa, ik heb nog nieuwe 21" bandjes nodig voor mijn 3e Porsche, ehm, ik bedoel, dit kan over 2 jaar wel een gaatje worden" had ineens mijn gegevens toen mijn tandarts die ik daarna gekozen had failliet ging..



Hoe kan een tandarts uberhaupt failliet gaan eigenlijk? Anyway, ik kreeg een brief van mijn oude tandarts dat ze mijn gegevens hadden van de vorige tandarts...

Een tandartspraktijk kan failliet gaan doordat het inkomsten en uitgaven heeft, net als ieder ander in de problemen komt als het rekeningen niet betaalt en de schuldeisers er werk van maken. Het is behalve een medische praktijk ook gewoon een bedrijf.Op een gegeven moment spreekt een rechter het faillissement uit, en dan wordt een curator aangesteld om het faillissement af te wikkelen. Die neemt in wezen de hele bedrijfsvoering over en zal dan ook iets met het patiëntenbestand moeten. Het ligt voor de hand dat dat bij een of meer andere tandartspraktijken wordt ondergebracht. Het kan toeval zijn geweest dat je weer bij je oude tandarts terechtkwam. Maar dat een andere tandarts jouw dossier overneemt en een brief daarover aan je stuurt is niet vreemd in zo'n situatie.