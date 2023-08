'23 jaar lang illegaal gegevens uitgewisseld met Amerikaanse bedrijven'

23 jaar lang zijn er illegaal gegevens met Amerikaanse bedrijven uitgewisseld en het is zeer de vraag of een nieuw dataverdrag tussen de Europese Unie en Verenigde Staten daarin verandering brengt, zo stelt privacyorganisatie noyb. Dat baseert zich op twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie. In 2015 en 2020 oordeelde het Hof dat de "Safe Harbor" en "Privacy Shield" overeenkomsten voor het uitwisselen van data ongeldig waren.

De beslissing gold met terugwerkende kracht. "Wat inhoudt dat er geen juridische basis voor het uitwisselen van data was tussen 2000 en 2023. Desondanks bleven de meeste Europese bedrijven diensten zoals Google Analytics of trackingtools van Meta gebruiken die voor de illegale data-uitwisseling naar de VS zorgen", aldus noyb, dat door de bekende privacyactivist Max Schrems werd opgericht.

Na de laatste uitspraak van het Hof over Privacy Shield diende Noyb tal van klachten in over bedrijven en websites die zich niet aan de regels voor het uitwisselen van data houden. Van de 101 ingediende klachten wacht meer dan zeventig procent nog altijd op behandeling door een Europese privacytoezichthouder. Negen zaken werden door noyb gewonnen, drie gedeeltelijk en één verloren.

Slechts in één geval besloot de betreffende privacytoezichthouder een boete op te leggen. Dit werd gedaan door de Zweedse databeschermingsautoriteit voor een website die onrechtmatig van Google Analytics gebruikmaakte. Vier klachten van noyb bij de Autoriteit Persoonsgegevens wachten nog altijd op een oordeel. Die klachten gaan onder andere over het gebruik van Facebook Connect en Google Analytics door respectievelijk PostNL en Takeaway.

Nieuw verdrag

Inmiddels ligt er een nieuw verdrag voor het uitwisselen van data tussen de VS en EU. Volgens noyb is het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF) grotendeels een kopie van zijn onrechtmatig verklaarde voorganger. De privacyorganisatie verwacht dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het Hof ook een oordeel over het nieuwe verdrag zal vellen. "Er is een grote kans dat het hetzelfde lot zal treffen als zijn voorgangers en met terugwerkende kracht ongeldig wordt verklaard", merkt noyb op. Het is dan weer aan de nationale privacytoezichthouders om het oordeel van het Hof te handhaven. "Gegeven hun prestaties zover, zijn de vooruitzichten niet goed."