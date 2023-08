Ivanti waarschuwt voor actief aangevallen zerodaylek in MobileIron Sentry

Softwarebedrijf Ivanti waarschuwt voor een actief aangevallen zerodaylek in MobileIron Sentry. Het is de derde zeroday in korte tijd waar het bedrijf melding van maakt. MobileIron is een oplossing voor mobile device management, waar organisaties de mobiele apparaten van hun medewerkers op afstand mee kunnen beheren. Sentry is een onderdeel waarmee kan worden ingesteld welke apparaten toegang tot de Exchange-mailserver van de organisatie hebben.

Een kritieke kwetsbaarheid in de beheerdersinterface van Ivanti MobileIron Sentry maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om de authenticatie te omzeilen en vervolgens toegang tot het systeem te krijgen. Vervolgens is het mogelijk om de configuratie aan te passen, systeemcommando's uit te voeren of bestanden naar het systeem te schrijven.

De impact van het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-38035, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Een beveiligingsupdate is inmiddels beschikbaar, maar een "beperkt aantal" klanten is al voor het uitkomen van de patch aangevallen. Om hoeveel organisaties het precies gaat laat Ivanti niet weten. Naast het installeren van de update adviseert het softwarebedrijf om de beheerdersinterface niet vanaf het internet toegankelijk te maken.

Onlangs bleek dat aanvallers twee zerodaylekken in een ander product van Ivanti, met de naam Endpoint Manager Mobile, maandenlang hebben gebruikt bij aanvallen op de Noorse overheid en organisaties.