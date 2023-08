Opnieuw misbruik van kritieke kwetsbaarheid in Adobe Coldfusion

Door Anoniem: Zijn er nog mensen die iets van Adobe durven te gebruiken?

"Adobe" kun je in jouw vraag net zo goed vervangen door "Microsoft", "Google", "Oracle", "Apple", enz.Kortom, wat is je punt precies?Een betere vraag is: "wie gebruikt dit in godsnaam nog?" Het platform is zo'n beetje door alle andere web-frameworks ingehaald, zowel rechtsom, als linksom. Het ziet er ook naar uit dat het behoorlijk EOL is, aangezien er al vijf jaar geen update meer is uitgebracht. Het is alsof je nog websites bouwt met Flash.