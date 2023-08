DeGiro mocht elektronische handtekening klant wegens foutmelding weigeren

DeGiro mocht een elektronische handtekening van een klant wegens een foutmelding over de geldigheid weigeren, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld (pdf). Eind vorig jaar gaf de klant DeGiro de opdracht om zijn beleggingen naar een andere broker over te boeken. Het overboekingsformulier werd elektronisch door de klant ondertekend.

DeGiro liet de klant per e-mail weten dat zij het overboekingsverzoek niet kon uitvoeren, omdat het formulier niet geldig ondertekend was. Vervolgens werd de klant gevraagd of hij een andere elektronische handtekening of een handgeschreven handtekening op het formulier zou kunnen zetten. De klant kwam uiteindelijk met een handgeschreven handtekening, maar vond dat DeGiro zijn elektronische handtekening niet had mogen weigeren, omdat dit in strijd is met de eIDAS-verordening. Deze Europese verordening gaat onder andere over het gebruik van elektronische handtekeningen.

Volgens het Kifid is het standpunt van DeGiro dat zij niet verplicht is om een gekwalificeerde elektronische handtekening te accepteren in strijd met de eIDAS-verordening. In dit concrete geval mocht de broker de handtekening van de klant echter weigeren. DeGiro kreeg namelijk een foutmelding bij het openen van de elektronische handtekening ("signature validity is unknown”).

De broker liet dit aan de klant weten, die stelde dat zijn digitale handtekening wel geldig was. Waarom DeGiro de geldigheid van de handtekening niet kon vaststellen is niet bekend geworden. "Wat wel duidelijk is, is dát de validiteit van de handtekening niet door DeGiro kon worden vastgesteld", aldus het Kifid. Het klachteninstituut voegt toe dat de broker geen genoegen hoefde te nemen met een handtekening waarvan de ‘signature validity unknown’ was en om die reden de klant een ander type handtekening mocht vragen.