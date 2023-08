Kuipers: zorgaanbieders zelf verantwoordelijk voor beveiliging patiëntendossiers

Zorgaanbieders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van patiëntendossiers en moeten passende maatregelen nemen om ongeoorloofde inzage te voorkomen, zo stelt demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid. De bewindsman reageerde op Kamervragen over berichtgeving dat medewerkers van GGzE, dat geestelijke gezondheidszorg biedt aan mensen in Eindhoven en omgeving, vrijwel onbeperkt toegang hadden tot dossiers van cliënten, wat tegen de regels is.

Een cliënte ontdekte dat zeker honderdzestig medewerkers haar dossier hadden ingezien. De vrouw diende een klacht in, waarop een intern onderzoek werd gestart. CDA-Kamerlid Van den Berg wilde weten welke acties de minister naar aanleiding van het bericht gaat nemen. "Zorgaanbieders zijn in eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging van de patiëntendossiers. Zij moeten passende maatregelen nemen om ongeoorloofde inzage in patiëntendossiers te voorkomen", reageert Kuipers.

De minister voegt toe dat de AP verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving hiervan. "Vanuit het ministerie wordt doorlopend op verschillende manieren ingezet op bewustwording en verbetering van de naleving op informatiebeveiliging."

Van den Berg vroeg ook of erin de zorg nog patiëntsystemen worden gebruikt die niet over adequate login monitoring en autorisatie beschikken. Ook wilde ze weten als dit zo is, waarom deze systemen niet worden verboden. De minister antwoordt dat zijn minister geen zicht heeft op de inrichting van informatiesystemen bij individuele zorginstellingen.