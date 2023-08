Robeco hoeft klant geen schadevergoeding te betalen wegens identificatieproces

Robeco hoeft een klant die tegen problemen aanliep met de (her)identificatieprocedure geen schadevergoeding te betalen. Dat oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid. De klant had al bijna veertig jaar een beleggingsrekening bij Robeco. Eind 2021 besloot het bedrijf een (her)identificatieproces te beginnen. Omdat de klant in de Filipijnen woont en daar belasting betaalt wilde Robeco adres- en fiscale gegevens controleren. Ook is de klant om een geldig legitimatiebewijs gevraagd.

Het lukte de klant niet om de verificatie via de app te voltooien en hij liet dat ook aan Robeco weten. De verificatie was mislukt omdat de klant een paspoort en rijbewijs had geüpload in plaats van een paspoort en bankafschrift. De man stelde daarop dat hij de benodigde stukken niet handmatig kon uploaden, waarop Robeco liet weten dat dit wel moest gebeuren en hij hierbij hulp kon krijgen. Een aantal dagen later blokkeerde Robeco de beleggingsrekening van de klant.

De klant kon nog wel zijn bestaande beleggingen verkopen. Dezelfde dag uitte de klant zijn onvrede over het identificatieproces en verstuurde een formulier voor het opzeggen van zijn rekening. Tevens besloot de klant een klacht in te dienen en vorderde duizend euro vanwege ingehouden transactiekosten en vierduizend euro aan emotionele schade. De klant stelde dat hij mogelijk bij de FIU-Nederland als verdacht persoon is geregistreerd en veel stress heeft ervaren als gevolg van het handelen van Robeco.

Volgens het Kifid mocht en moest Robeco vanwege wetgeving vragen om de identiteit van de klant en mag het hiervoor zelf de methode kiezen, in dit geval via een app of door middel van haar website. "Naar het oordeel van de commissie kan en mag Robeco haar eigen methode toepassen om de identiteit te laten verifiëren waarbij zij is gehouden aan wettelijke voorschriften zoals bijvoorbeeld wat een geldig legitimatiebewijs is", aldus het klachteninstituut.

Het Kifid komt tot het oordeel dat niet vast is komen te staan dat Robeco onrechtmatig heeft gehandeld. "Op het moment dat de consument nog met Robeco in gesprek was over mogelijke alternatieven om de identificatieprocedure te voltooien, heeft de consument zijn beleggingsrekening zelf opgeheven. Er is niet gebleken van schade die aan Robeco kan worden toegerekend. De vorderingen van de consument moeten daarom worden afgewezen", zo laat de uitspraak weten (pdf).