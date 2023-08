Privacytoezichthouders waarschuwen big tech voor risico’s online scraping

Privacytoezichthouders uit allerlei landen en Amerikaanse staten waarschuwen grote techbedrijven in een openbare brief voor de risico’s van het scrapen van online data. Techreuzen hebben in veel landen een juridische plicht om online berichten van hun gebruikers te beschermen tegen scraping, schrijven de toezichthouders.

De gepubliceerde brief is ook rechtstreeks verstuurd aan Alphabet, ByteDance, Meta, Microsoft, Sina Corp en X (voorheen Twitter). In de brief schrijven de toezichthouders dat bedrijven die op grote schaal online data verzamelen (scrapen) zich vanzelfsprekend aan relevante wetgeving moeten houden, maar dat big tech ook een rol heeft in het voorkomen van third-party-scraping van hun websites. ‘Het massaal verzamelen van persoonlijke informatie kan in veel rechtsgebieden een te melden datalek vormen’, staat in de brief waar onder meer Techcrunch over schrijft.

Volgens de privacytoezichthouders brengt scraping verschillende privacyrisico’s met zich mee. Cybercriminelen kunnen er gerichte aanvallen als phishing en social engineering mee uitvoeren, commerciële bedrijven kunnen er hun databases voor bijvoorbeeld gezichtsherkenning mee uitbreiden en (buitenlandse) overheidsinstellingen kunnen de data gebruiken voor surveillancedoeleinden.

De privacytoezichthouders gaan in de brief niet specifiek in op het trainen van AI-modellen, wat ook gebeurt via scraping. In juni werd in de Verenigde Staten een class action lawsuit ingediend tegen OpenAI, het bedrijf achter het large language model (LLM) ChatGPT. OpenAI zou in het geheim grote hoeveelheden persoonlijke data van het internet halen om zijn LLM te trainen.

Sommige techreuzen zijn al beboet in scrapingzaken. Zo kreeg Meta eind vorig jaar een AVG-boete van 265 miljoen euro voor een datalek dat veroorzaakt is door scraping.