Malware scant wifi-routers om locatie besmette pc te bepalen

Onderzoekers hebben malware ontdekt die vanaf besmette pc's naar wifi-routers in de buurt zoekt, om zo de locatie van de geïnfecteerde computer te achterhalen. Dat laat securitybedrijf Secureworksin een analyse weten. De malware, met de naam 'Whiffy Recon', wordt geïnstalleerd door andere malware. Eenmaal actief kijkt Whiffy Recon eerst of de computer over wifi beschikt. Vervolgens vindt de wifi-scan plaats, waarbij naar wifi-routers in de buurt wordt gezocht.

De scanresultaten worden dan naar de Google Geolocation API gestuurd. Deze dienst bepaalt aan de hand van wifi access points en zendmasten de locatie van systemen. Het resultaat van de Google API gaat daarna naar de aanvallers. "Omdat de wifi-scanning elke zestig seconden plaatsvindt en wordt verrijkt met geolocatiegegevens, kunnen de aanvallers daarmee het besmette systeem volgen. Het is onduidelijk hoe de aanvallers deze data gebruiken", aldus Secureworks. Het securitybedrijf heeft verschillende indicators of compromise gegeven die organisaties kunnen gebruiken om verkeer naar de server van de aanvallers te blokkeren.