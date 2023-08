Veel EU-lidstaten voor invoering van Europees digitaal patiëntendossier

Veel EU-lidstaten zijn voor de invoering van een Europees digitaal patiëntendossier en willen dan ook doorgaan met het European Health Data Space (EHDS). Dit is een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten te gebruiken moet zijn. Dat heeft demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer laten weten (pdf).

Het EHDS zorgt er ook voor dat gezondheidsgegevens van Europese burgers beschikbaar komen voor secundair gebruik, zoals onderzoek, ontwikkeling van diensten en producten en beleidsvorming. De onderhandelingen over het EHDS zijn nog gaande. Zo wordt er gesproken over de invulling van de specifieke categorieën persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens voor primair gebruik. Zo is er voorgesteld dat Brussel het aantal categorieën gezondheidsgegevens die via het EHDS kunnen worden gedeeld op termijn kan uitbreiden.

Eind juli vond er een informele EU Gezondheidsraad plaats in Las Palmas de Gran Canaria. Daar werd ook over het EHDS gesproken. "Het Spaanse voorzitterschap benadrukte ook dat de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens op grote schaal de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor de preventie en behandeling van ziekten ten goede zou komen" stelt Kuipers in een verslag van de Gezondheidsraad.

Verschillende lidstaten stelden dat ze voortgang hebben geboekt bij de invoering van elektronische patiëntendossiers (EPD’s). De onderliggende infrastructuur is nodig om het EHDS te laten werken. "Verschillende lidstaten merkten op dat digitalisering niet alleen moet leiden tot vervanging van het papieren patiëntendossier, maar ook tot mogelijkheden voor een andere organisatie/inrichting van de zorg, bijvoorbeeld door middel van e-consultatie", voegt de minister toe.

Verder schrijft Kuipers dat veel lidstaten hun steun hebben uitgesproken om verder te gaan met het EHDS-voorstel. "Nederland heeft tijdens de Raad benadrukt dat het digitale gezondheid ziet als een fundamenteel onderdeel van de toekomst van onze gezondheidsstelsels. Wat Nederland betreft is het dan ook essentieel om de productieve samenwerking binnen Europa op dit gebied voort te zetten", stelt de minister. Spanje, dat de huidige EU-voorzitter is, hoopt dat er tijdens de formele EU Gezondheidsraad van 30 november "een algemene oriëntatie" over het EHDS is bereikt.