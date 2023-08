Britse politie waarschuwt tienduizenden agenten voor gevoelig datalek

De Britse politie heeft tienduizenden agenten voor een gevoelig datalek gewaarschuwd waarbij hun gegevens mogelijk zijn gestolen. In een verklaring stelt de Metropolitan Police dat er ongeautoriseerde toegang tot het systeem van een leverancier heeft plaatsgevonden. Het niet nader genoemde bedrijf beschikt over de namen, rangen, foto's, veiligheidsniveaus en 'pay numbers' van personeel.

Het bedrijf zou geen persoonlijke informatie zoals adresgegevens, telefoonnummers en financiële informatie in bezit hebben gehad. Volgens The Sun gaat het om een bedrijf dat politie-identificatie en passen voor agenten en personeel drukt. Vanwege het incident zijn alle 47.000 medewerkers van de Metropolitan Police gewaarschuwd. Naar aanleiding van het mogelijke datalek zegt het politiekorps beveiligingsmaatregelen te hebben genomen. Wat die inhouden is niet bekendgemaakt. De Metropolitan Police Federation, dat belangen van agenten behartigt, noemt het mogelijke datalek zorgwekkend en stelt dat de gegevens in de verkeerde handen voor grote schade kunnen zorgen.

Onlangs bleek dat de Noord-Ierse politie door een fout de gegevens van alle tienduizend medewerkers had gelekt. Het ging om een spreadsheet met de initialen en achternamen van alle huidige medewerkers, alsmede de locatie en afdeling waarvoor ze werken. De data werd onbedoeld openbaar gemaakt via een Freedom of Information Request, de Britse tegenhanger van de Nederlandse Wet open overheid (Woo) die het recht op informatie regelt over alles wat de overheid doet.