Kadaster had zoeken in miljoenen woonadressen niet goed beveiligd

Het Kadaster had het zoeken in miljoenen woonadressen niet goed beveiligd, waardoor dit voor iedereen was te doen, zo meldt RTL Nieuws. Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand en prijs. In het Kadaster zijn zes miljoen adressen geregistreerd.

Via de website van het Kadaster is het mogelijk om informatie over woningen en eigenaren op te vragen. Het niet afgeschermde deel van de Kadaster-site laat gebruikers aan de hand van een adres opzoeken hoeveel ervoor een woning is betaald en wie de eigenaar is. Het afgeschermde deel van de website maakt het mogelijk om op naam te zoeken, waarna het bijbehorende adres wordt getoond.

Dit afgeschermde deel is alleen bedoeld voor geautoriseerde professionele gebruikers, zoals makelaars, advocaten, notarissen en deurwaarders. RTL Nieuws ontdekte dat iedereen een professioneel account voor het afgeschermde deel kan aanmaken. De enige vereiste is het opgeven van een willekeurig rekeningnummer en bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Vervolgens wordt de aanvraag binnen een dag goedgekeurd en kan de aanvrager binnen het afgeschermde deel zoeken.

"Dit lek vormde een groot gevaar voor bedreigde journalisten, activisten en politici", zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. "Maar ook iedereen die te maken heeft met een boze, stalkende ex. Er kon zomaar opeens iemand op de stoep staan om hen te bedreigen, of erger. Wij hebben daarom het Kadaster meteen opgedragen dit lek te dichten."

Het Kadaster stelt dat het zelf al had vastgesteld dat alleen het vragen van een KVK-nummer en bedrijfsnaam "niet volledig waterdicht" is. De organisatie biedt gebruikers ook de mogelijkheid om via eHerkenning in te loggen. "Dit persoonsgebonden inlogmiddel geeft meer zekerheid voor overheid en burger maar kan vanwege de huidige wetgeving nog niet verplicht worden gesteld", aldus een woordvoerder.