ECB besluit dit najaar over volgende fase digitale europroject

De Europese Centrale Bank besluit dit najaar over haar bijdrage aan het digitale europroject. Het gaat om 'technisch werk' dat de invoering van de munt mogelijk moet maken. Of de ECB daadwerkelijk overgaat tot uitgifte van een digitale euro kan pas als er politieke overeenstemming in de Europese Raad en het Europees Parlement is, zo laat demissionair minister Kaag van Financiën aan de Tweede Kamer weten (pdf).

De Europese Commissie presenteerde afgelopen juni haar voorstel voor de digitale euro. "Nederland heeft aangegeven dat het goed is dat er nu concrete voorstellen op tafel liggen, maar nog wel veel vragen te hebben ten aanzien van de voorstellen. De mogelijke komst van een digitale euro vraagt om een zorgvuldige afweging en politieke besluitvorming", aldus Kaag in een verslag van de Eurogroep en Ecofinraad die vorige maand plaatsvond.

Volgens de minister besluit de ECB dit najaar over de volgende fase van haar bijdrage aan het digitale europroject. In die volgende fase zal de ECB verder technisch werk verrichten, waarbij rekening wordt gehouden met aandachtspunten die naar voren komen in het Europese wetgevingsproces. "Deze fase in het project van de ECB gaat nog niet over de vraag of de ECB daadwerkelijk overgaat tot uitgifte van een digitale euro. De ECB kan pas besluiten tot uitgifte als er politieke overeenstemming in de Raad en het Europees Parlement is bereikt over de voorstellen van de Commissie en de verordeningen in werking zijn getreden en van kracht zijn", legt Kaag verder uit.