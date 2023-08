OM klaagt man aan voor het stelen van 800.000 euro via bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 21-jarige man uit Hoogezand aangeklaagd voor het stelen van meer dan 800.000 euro via bankhelpdeskfraude. Het gaat om één van de grootste zaken van bankhelpdeskfraude in Nederland. Een aantal van de meer dan dertig slachtoffers werd voor zo'n honderdduizend euro bestolen, bleek gisteren tijdens een zitting op de rechtbank in Groningen waar De Telegraaf over bericht.

Volgens het OM deed de verdachte zich voor als bankmedewerker en liet hij slachtoffers geloven dat hun bankrekening niet meer veilig was. Vervolgens werd slachtoffers gevraagd om software te installeren waarmee hun computer kon worden overgenomen. Zo kon de man geld van de rekeningen wegsluizen, aldus het OM. Ook wist hij slachtoffers zover te krijgen om hun pinpas en pincode af te staan. De verdachte werd vorig jaar november door de politie aangehouden.

De zaak kwam aan het rollen nadat twee slachtoffers aangifte hadden gedaan dat ze voor tienduizenden euro's waren bestolen. De Hoogezander zit inmiddels een jaar in voorarrest. Zijn advocaat vroeg om een schorsing van de hechtenis, omdat zijn cliënt het zwaar in de gevangenis heeft. De rechtbank achtte het risico op herhaling te groot en wees het verzoek af. Daar komt bij dat de man weigert mee te werken aan een klinische opname. De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt plaats op 14 december.

Afgelopen maart wist de politie meerde verdachten van bankhelpdeskfraude aan te houden die worden verdacht van het oplichten van meer dan honderdvijftig mensen, waarbij ruim 1,6 miljoen euro werd gestolen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bedroeg de schade door bankhelpdeskfraude vorig jaar ruim vijftig miljoen euro.