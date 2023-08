Klantenservices mogen klanten die in de wacht staan niet opnemen. Toch gebeurt dat wel, zo blijkt uit onderzoek van Radar. Stichting Privacy First vindt dat organisaties moeten stoppen met het veelal heimelijk opnemen van gesprekken. "Het mag eigenlijk niet, want het is niet nodig voor het doel van het gesprek", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijven mogen telefoongesprekken met klanten wel opnemen, bijvoorbeeld voor het sluiten van een contract of de dienstverlening te verbeteren. "Maar om dat doel te bereiken is het niet nodig op te nemen als iemand in de wacht staat. Want dan ben je in feite onnodig aan het luisteren wat iemand privé zegt of doet", legt de privacytoezichthouder verder uit.

Privacy First vindt dat organisaties hiermee moeten stoppen en dat de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk moet zijn wat wel en niet is toegestaan. Ook zou de toezichthouder meer onderzoek naar deze praktijken moeten doen. "Met regelmaat ontvangen wij klachten en wij overwegen om een meldpunt te creëren, echter het ontbreekt ons vooralsnog aan capaciteit en middelen", stelt Privacy First.

De privacystichting noemt het geautomatiseerd verzamelen van alle gesprekken zonder een gerechtvaardigd doel onacceptabel. "Het grootschalig verzamelen van gespreksdata is naar alle maatstaven disproportioneel en ongerechtvaardigd." De AVG biedt bedrijven een grondslag om gesprekken voor trainingsdoeleinden op te nemen. "Echter wel met een keuzemogelijkheid voor de klant om hieraan te worden onderworpen. De praktijk is echter dat klanten geen keuze hebben en dat transparantie ontbreekt."