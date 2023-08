Fairphone geeft nieuwste smartphone acht jaar lang beveiligingsupdates

Smartphonefabrikant Fairphone gaat het nieuwste model, de Fairphone 5, zeker acht jaar lang van beveiligingsupdates voorzien en mogelijk wordt dit zelfs naar tien jaar verlengd. Geen enkele andere fabrikant van Androidtelefoons biedt zo'n lange ondersteuning met securitypatches. Volgens Fairphone is dit mogelijk door te kiezen voor de Qualcomm QCM6490 processor.

De processor is bedoeld voor industriële toepassingen en wordt langer door de chipfabrikant ondersteund dan processors bedoeld voor consumenten. "We willen dat je de Fairphone 5 zolang als mogelijk gebruikt, want hoe langer je je telefoon gebruikt, des te lager zal de algehele carbon footprint ervan zijn", aldus de fabrikant. Naast minimaal acht jaar beveiligingsupdates worden ook vijf grote Android OS-upgrades beloofd.

Verder belooft Fairphone een Androidtelefoon zonder 'bloatware'. Het toestel is daarnaast modulair, wat inhoudt dat zaken als de batterij, camera en verschillende slots te vervangen zijn. De Fairphone beschikt over een 6.46-inch OLED-scherm met 2770×1224 resolutie, een 4200 mAh batterij, 8GB geheugen, 256GB opslag en een 50 MP Sony IMX800 camera. De telefoon gaat 699 euro kosten en zal vanaf 14 september worden geleverd.