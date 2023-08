Fitbit beschuldigd van gedwongen onrechtmatige data-uitwisseling met VS

Fitbit dwingt gebruikers om akkoord te gaan met onrechtmatige uitwisseling van hun gevoelige gegevens naar de Verenigde Staten, zo stelt privacyorganisatie noyb, dat onder andere bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indiende. Fitbit biedt fitnesstrackers met een bijbehorend account. Het bedrijf is sinds 2021 onderdeel van Google. Bij het aanmaken van een Fitbit-account moeten gebruikers akkoord gaan met de overdracht van hun gegevens naar de VS en andere landen, die niet dezelfde privacybescherming als de EU bieden.

"Anders gezegd: Fitbit dwingt gebruikers om akkoord te gaan met het delen van gevoelige data, zonder ze duidelijke informatie te geven over de mogelijke gevolgen of de landen waar de data naartoe gaat", stelt noyb. "Dit resulteert in een toestemming die niet vrij, geïnformeerd of specifiek is, wat inhoudt dat de toestemming niet aan de vereisten van de AVG voldoet."

Data die via Fitbit-fitnesstrackers wordt verzameld kan ook met andere bedrijven worden gedeeld waarvan onbekend is waar ze zich bevinden, gaat noyb verder. "Eerst koop je een Fitbit van minstens honderd euro. Dan neem je een betaald abonnement, om te ontdekken dat je gedwongen wordt 'vrijelijk' akkoord te gaan met het delen van je data met partijen wereldwijd. Vijf jaar sinds de AVG probeert Fitbit nog steeds een 'take it of leave it' aanpak op te dringen", zegt noby-advocaat Maartje de Graaf.

De AVG geeft elke EU-burger het recht om hun toestemming in te trekken. In het geval van Fitbit kan dit alleen door een account op te heffen, waardoor gebruikers al hun gezondheidsgegevens verliezen. Noyb heeft nu bij de Nederlandse, Italiaanse en Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht ingediend en wil dat Fitbit wordt gedwongen om alle verplichte informatie over de data-uitwisseling met gebruikers te delen en gebruikers in staat te stellen om de app te gebruiken zonder het akkoord te gaan met de data-uitwisseling.