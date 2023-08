Kadaster komt met verscherpte verificatie voor professionele accounts

Het Kadaster heeft een verscherpte verificatieprocedure voor nieuwe professionele accounts ingevoerd, wat misbruik van de zoekfunctie moet voorkomen, aldus het zelfstandig bestuursorgaan. Daarnaast wordt gewerkt aan beperking van de ‘zoeken op naam’-functie tot alleen beroepsgroepen waarvoor dit essentieel is voor hun werk en kijkt de instantie voor de lange termijn naar het verplicht gebruik van eHerkenning.

Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand en prijs. In het Kadaster zijn zes miljoen adressen geregistreerd. Via de website van het Kadaster is het mogelijk om informatie over woningen en eigenaren op te vragen. Het niet afgeschermde deel van de Kadaster-site laat gebruikers aan de hand van een adres opzoeken hoeveel ervoor een woning is betaald en wie de eigenaar is.

Het afgeschermde deel van de website maakt het mogelijk om op naam te zoeken, waarna het bijbehorende adres wordt getoond. Dit afgeschermde deel is alleen bedoeld voor geautoriseerde professionele gebruikers, zoals makelaars, advocaten, notarissen en deurwaarders. Iedereen bleek echter een dergelijk professioneel account aan te kunnen maken, zonder enige verdere controle.

"Daarmee bestaat het risico dat informatie voor zakelijke doeleinden aan personen wordt verstrekt die daar niet over horen te beschikken. Daarmee kunnen we niet uitsluiten dat de functie 'zoeken op naam' mogelijk wordt misbruikt door kwaadwillenden", aldus het Kadaster. Naast de verscherpte verificatie voor nieuwe accounts wil de instantie het gebruik van de zoekfunctie beperken tot beroepsgroepen waarvoor dit essentieel is.

Voor de langere termijn verwachten het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de overstap naar verplichte verificatie middels eHerkenning de kans op misbruik "tot een minimum" zal beperken. EHerkenning is een inlogmiddel van de overheid bedoeld voor ondernemers. Of en wat het Kadaster gaat doen aan eerdere, onterecht goedgekeurde accounts is niet bekendgemaakt.