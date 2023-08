Toezichthouder roept Kamer op om Tijdelijke wet cyberoperaties te behandelen

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft de Tweede Kamer opgeroepen om het voorstel voor de 'Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma' zo snel mogelijk te behandelen. Deze wet geeft de inlichtingendiensten mogelijkheden die afwijken van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

Daarnaast wordt het toezicht aangepast. Toezicht dat onder andere door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) wordt gehouden. De TIB is een commissie die vooraf toetst of de inzet van specifieke bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD rechtmatig is. Voormalige TIB-leden maakten eerder grote zorgen over het wetsvoorstel kenbaar.

"Het voorstel pakt geen cybertuig aan, het voorstel maakt het met name makkelijker onschuldige Nederlanders af te luisteren en te hacken, en de opbrengst te delen met het buitenland", waarschuwde voormalig TIB-lid Bert Hubert. "Voor ons ligt een wet waarmee niet alleen hele wijken afgeluisterd kunnen worden, het hele land mag er mee afgeluisterd worden. En de diensten menen dat dat geen afluisteren is, want het is slechts ter verkenning."

De CTIVD claimt dat het wetsvoorstel voor een betere balans zorgt tussen het belang van de nationale veiligheid en het belang van het waarborgen van fundamentele rechten. "Ten aanzien van de verwerking van gegevens, waar de grootste risico’s liggen, wordt voorzien in de mogelijkheid dat het toezicht bindend kan oordelen over de rechtmatigheid ervan. Bovendien krijgt de rechter een zelfstandige rol en zijn de uitspraken van de rechter in beginsel openbaar."