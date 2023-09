Meer overheidsinstanties doen mee aan test van Mastodon-server

Meer overheidsinstanties doen mee aan het testen van een aparte Mastodon-server voor de overheid. Via de test, die afgelopen juli werd gestart, wordt onderzocht of Mastodon een rol kan spelen voor de hele overheid in het contact met burgers. In eerste instantie hadden zich vier overheidsorganisaties voor de pilot aangemeld, maar daar zijn er nu negen bijgekomen. De testomgeving biedt ruimte voor zo'n twintig organisaties.

"Overheden zijn soms ook afhankelijk van private platformen voor hun activiteiten. Publieke waarden kunnen zo in het gedrang komen. Daarom willen we in de digitale wereld bijdragen aan alternatieve technologieën in overeenstemming met publieke waarden en mensenrechten. Het gebruik van Mastodon is daar een goed voorbeeld van", zegt Ron Roozendaal, directeur Digitale Samenleving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, tegenover Digitale Overheid.

De initiatiefnemers van de pilot voor de Mastodon-server zijn demissionair staatssecretaris Van Huffelen, de Belastingdienst, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Forum Standaardisatie. Daar zijn nu BIJ12, Dienst Justitiële Inrichtingen, Digital Trust Center, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat., NORA-online, Raad van State, Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid en Rijkswaterstaat aan toegevoegd.

Mastodon is een gefedereerd sociaal medium, wat inhoudt dat iedereen een Mastodon-server kan opzetten en deze kan laten samenwerken met het netwerk van Mastodon-servers. Gegevens van gebruikers zijn niet in handen van één partij en komen ook niet op één plek samen.