SP wil acceptatieplicht voor contant geld, gratis internet en AP versterken

De SP wil een acceptatieplicht voor contant geld invoeren, gratis internet voor iedereen en de Autoriteit Persoonsgegevens versterken. Ook ziet de SP niets in een digitale euro. Dat staat in het vandaag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma van de partij (pdf). Het programma benoemt onder andere verschillende zaken rondom digitalisering, big-tech en privacy.

"Wij willen geen staatscontrole en ook niet dat big-tech onze keuzes bepaalt. Het grootschalig verzamelen van persoonsgegevens is voor techbedrijven een verdienmodel geworden. Wij versterken de Autoriteit Persoonsgegevens om misstanden aan te pakken. Consumenten krijgen bij het gebruik van ‘gratis’ diensten (waarbij ze betalen met data, zoals op sociale media) dezelfde bescherming als wanneer ze zouden betalen met geld", aldus de partij.

Ook noemt de SP het bevorderen van opensource-technologie en open standaarden noodzakelijk en vindt dat het internet een nutsvoorziening is die voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet zijn. "Vanwege het maatschappelijk belang werken wij op termijn naar gratis internet voor iedereen, wat we publiek bekostigen." Daarnaast moet er een onderzoeksinstituut komen dat adviseert over de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen en voorstellen doet voor aanvullende burgerrechten in het digitale tijdperk. Nieuwe technologieën worden eerst onderworpen aan een ethische toets.

De SP wil dat er ook een acceptatieplicht voor contant geld komt. De partij ziet verder niets in een digitale euro, "die de macht van bankiers onaangetast laat". Banken en andere partijen mogen betaalgegevens van klanten niet commercieel gebruiken. De partij vindt ook dat er meer capaciteit moet komen voor de aanpak van digitale criminaliteit. Het verkiezingsprogramma wordt de komende weken in de afdelingen van de SP besproken. Op 23 september zal tijdens een congres het definitieve verkiezingsprogramma samen met de kandidatenlijst door de SP-leden worden vastgesteld.