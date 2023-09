Roermond lekt burgerservicenummers kinderen bij versturen van brieven

De gemeente Roermond heeft een fout gemaakt bij het versturen van brieven met betrekking tot de leerplicht, waardoor de persoonsgegevens van kinderen zijn gelekt, waaronder burgerservicenummers. Het gaat om gegevens van scholieren die in het buitenland onderwijs volgen en in Nederland zijn vrijgesteld van de leerplicht. De fout deed zich voor bij het samenvoegen van aanvraagformulieren en brieven. Die werden daardoor naar het verkeerde adres gestuurd.

In totaal gaat het om honderd brieven en formulieren die na het samenvoegen in enveloppen werden gestoken en zijn verstuurd, zo meldt 1Limburg. Pas na melding van een ouder werd het datalek ontdekt. "De brieven en formulieren worden geprint, gesorteerd en met een antwoordenvelop samengevoegd. Bij dit proces is de fout opgetreden. Ondanks een steekproef na dit proces, hebben we de fout helaas niet voor verzending opgemerkt", zo laat de gemeente via de eigen website weten.

Tegenover 1Limburg stelt de gemeente dat het niet heeft kunnen achterhalen of het datalek door een fout in de machine of door menselijk handelen is veroorzaakt. Het datalek is inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Daarnaast zijn alle gedupeerden via brief geïnformeerd. De gemeente merkt op dat de impact laag lijkt te zijn. "In het beste geval zijn dit de enige verwisselingen, in het ergste geval zijn er meer verwisselingen in de bulk van honderd voorgekomen."