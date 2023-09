Britse Lidl roept Paw Patrol-koekjes terug wegens 'gecompromitteerde URL'

De Britse tak van supermarktketen Lidl heeft koekjes van de populaire kinderserie Paw Patrol wegens een 'gecompromitteerde URL' teruggeroepen en het advies gegeven de link niet te openen (pdf). Volgens de Britse Lidl is de link achterop de verpakking ongeschikt voor kinderen. Het gaat in totaal om vier verschillende soorten koekjes. Verdere details worden niet door de supermarktketen gegeven, behalve dat klanten hun geld terugkrijgen als ze de koekjes terugbrengen.

De Britse consumentenorganisatie Which? meldt via X dat het om 'explicit content' gaat, maar geeft ook geen verdere details. Gebruikers op X, The Sun en TechCrunch melden dat er naar een Chineestalige website met porno werd verwezen. Security.NL bekeek het betreffende domein in het Internet Archive. In 2016 was de website nog eigendom van fabrikant Appy Food & Drinks. In ieder geval tot en met 2021 is de website van de voedselfabrikant via de betreffende URL te vinden. Vorig jaar werd bedrijf opgeheven. In februari van dit jaar komt de domeinnaam vervolgens in handen van iemand met een Chinees adres, zo blijkt uit Whois-gegevens.