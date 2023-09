Duitse toezichthouder schakelt 7800 telefoonnummers uit wegens WhatsAppfraude

De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur heeft dit jaar al 7800 telefoonnummers wegens WhatsAppfraude uitgeschakeld, of de 'kleinkind truc' zoals het in Duitsland wordt genoemd. Daarbij ontvangen mensen een sms of chatbericht van een oplichter die zich als kind of kleinkind van de ontvanger voordoet en stelt dat er een urgent probleem is dat alleen kan worden opgelost als de ontvanger geld overmaakt. In heel 2022 ging het nog om 5900 telefoonnummers.

In veel gevallen stellen de oplichters, die zich bijvoorbeeld als zoon of dochter voordoen, dat ze een nieuw telefoonnummer hebben. De Duitse toezichthouder adviseert burgers om chatberichten waarin om geld wordt gevraagd te negeren. Ook moet er geen persoonlijke informatie worden verstrekt, aangezien de oplichters elke informatie kunnen gebruiken om hun verhaal geloofwaardiger te laten lijken. Verder moet in het geval van een onbekend nummer er persoonlijk met de vermeende beller contact worden opgenomen en is het belangrijk om ouderen voor deze fraude te waarschuwen, aldus de Bundesnetzagentur .