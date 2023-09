GroenLinks-PvdA willen contante betalingen beperken tot duizend euro

GroenLinks-PvdA willen de wettelijk toegestane limiet voor contante betalingen verlagen van tienduizend euro naar duizend euro. Daarnaast pleiten de partijen voor democratisering van soft- en hardware, het recht op end-to-end encryptie en minder surveillance. Ook moet de digitale euro worden ingevoerd en de Autoriteit Persoonsgegevens meer budget krijgen. Dat stellen de partijen in hun concept-verkiezingsprogramma (pdf).

Het verkiezingsprogramma gaat onder andere in op privacy en digitalisering en heeft een hoofdstuk genaamd 'Een veilige digitale wereld met privacy'. Zo willen GroenLinks-PvdA democratisering van soft- en hardware. "Door middel van aanbestedingen en subsidies ondersteunen we de ontwikkeling van betrouwbare opensourcesoftware en -hardware, met broncodes die iedereen kan controleren, aanpassen en verbeteren. We investeren in publiek-civiele alternatieven voor commerciële sociale media, platformdiensten en cloudopslag."

De partijen willen ook het recht op end-to-end encryptie vastleggen. "Nederland neemt geen wetten aan die achterdeurtjes in encryptie inbouwen en komt ook in internationaal verband op voor de vertrouwelijkheid van communicatie en het recht op encryptie." Ook moet de Autoriteit Persoonsgegevens meer budget krijgen en zet de Rijksoverheid zich in om het naleven van de AVG te verbeteren.

Gegevens

Als het gaat om gegevens van mensen willen de partijen dat het mogelijk wordt om zorggegevens wanneer het nodig is sneller uit te wisselen. Verder moeten gemeenten, scholen, jeugdzorg jongerenwerk, politie en andere instanties in zorg- en veiligheidsnetwerken onderling informatie met elkaar kunnen delen. Binnen de EU willen GroenLinks-PvdA zich hard maken voor een verbod op de handel in persoonsgegevens en de daarop gebaseerde profielen. Verder wordt de gedragscode aangescherpt waarin is geregeld hoe banken met betaalgegevens van klanten omgaan en mogen banken deze betaalgegevens niet verkopen aan derden.

Surveillance

Ook het aanpakken van surveillance in verschillende vormen wordt in het verkiezingsprogramma genoemd. Zo wordt surveillancesoftware in het onderwijs verboden. Dat geldt ook voor automatische profilering door algoritmen en massasurveillance. Verder komt bij de bestrijding van terrorisme de nadruk te liggen op het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in plaats van massasurveillance. Politie zal daarnaast 'uiterst terughoudendheid' moeten zijn met de inzet van digitale surveillance van organisatoren van demonstraties en hun familieleden.

Digitale euro

GroenLinks-PvdA zijn voorstander van de digitale euro. "Door de invoering van een digitale euro via de Europese Centrale Bank, waarmee betaald en gespaard kan worden, verkleinen we de afhankelijkheid van commerciële banken. Contant geld blijft in omloop. Wel wordt de wettelijk toegestane limiet voor contante betalingen van tienduizend euro naar duizend euro verlaagd.

Desinformatie

Een ander punt dat meerdere keren in het programma wordt genoemd is desinformatie. Zo willen de partijen geen desinformatie op sociale media. "Desinformatie dient weersproken te worden, onder meer door het inschakelen van fact checkers. Het bewust verslavend ontwerpen van sociale media leggen we aan banden." In Europees verband wordt er samengewerkt tegen desinformatiecampagnes.

Digitalisering

Als het om digitalisering gaat stellen de partijen dat in het contact met de overheid menselijk contact nooit helemaal mag worden vervangen door chatrobots, online formulieren of telefoonbandjes. "Voor alle overheidszaken die burgers digitaal kunnen regelen, moet een volwaardig niet-digitaal alternatief bestaan." Bedrijven die de maatschappij in gevaar brengen door hun it-producten of diensten onvoldoende tegen misbruik te beveiligen, worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Voordat verkiezingsprogramma definitief wordt vastgesteld, kunnen leden van beide partijen amendementen indienen.