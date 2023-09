Gemeenten verbieden AliExpress op werkapparatuur van ambtenaren

De Zuid-Hollandse gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben het gebruik van de populaire Chinese webwinkel AliExpress op werkapparatuur van ambtenaren verboden. Het gaat zowel om de app als website. "Alle risicovolle applicaties op basis van officiële adviezen van onze rijksoverheidspartners, zijnde de AIVD, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) worden geweerd in onze omgeving", zo staat in een raadsmemo van de gemeente Teylingen (pdf).

Volgens de gemeenten zijn de zorgen rondom risicovolle applicaties uit het buitenland merkbaar aanwezig. "Het onderwerp krijgt veel media aandacht en ook de lokale politiek heeft hier al vragen over gesteld. Er is een duidelijke werkwijze nodig om niet bij elke applicatie opnieuw vragen te krijgen. Daarom is er vastgesteld dat we enkel applicaties blokkeren op officieel advies van (één van) onze rijksoverheidspartners." Eerder werd ook het gebruik van de TikTok-app verboden.

In het geval van AliExpress betreft het ook de website. "Het verbod op AliExpress betekent dat er geen verbinding gemaakt mag worden met gemeentelijke systemen met een apparaat waar AliExpress op staat of op geraadpleegd wordt. Dit geldt zowel voor apparaten die door het college aan u zijn verstrekt alsmede privé apparaten die u gebruikt voor uw raadstaken." De gemeenten adviseren ambtenaren om op deze apparaten de AliExpress-app te verwijderen, de AliExpress-website niet te bezoeken en de browsergeschiedenis te verwijderen als de AliExpress-website is bezocht.