Beveiligingsexperts hekelen nieuwe trackingmethode Google Chrome

Verschillende beveiligingsexperts hebben uitgehaald naar de nieuwe manier waarop Google Chrome gerichte advertenties aan gebruikers laat zien en de manier waarop het techbedrijf dit aankondigt. Programmeur en investeerder Paul Graham, één van de oprichters van Y Combinator, spreekt van spyware en ook Matthew Green, universitair docent cryptografie aan de Johns Hopkins Universiteit, uit de nodige kritiek op X.

Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd. Om gebruikers zonder het gebruik van third-party cookies toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen bedacht Google de "Privacy Sandbox", een verzameling van technieken waarmee gepersonaliseerde reclame is te tonen.

Bij Topics, zoals één van de trackingmethodes wordt genoemd, bepaalt de browser op basis van het browsegedrag van de gebruiker welke onderwerpen hij interessant vindt en stemt daar advertenties op af. Wanneer gebruikers een website bezoeken die Topics ondersteunt zal de technologie drie onderwerpen kiezen waar de gebruiker interesse in heeft en die met de website en diens advertentiepartners delen.

Vervolgens kunnen websites en adverteerders op basis van deze onderwerpen advertenties tonen. Topics worden voor een periode van drie weken bewaard. Gebruikers kunnen de door de browser gekozen onderwerpen zien en die verwijderen. De feature zal standaard in Chrome worden ingeschakeld, maar het is mogelijk om die uit te schakelen. Sinds juli laat Google aan Chrome-gebruikers een pop-up zien met de tekst 'Enhanced ad privacy in Chrome', waarmee het gebruikers laat weten dat de feature staat ingeschakeld of toestemming vraagt dit te doen.

"Het doet precies het tegenovergestelde van wat de titel zegt", stelt beveiligingsonderzoeker Will Dormann. Google blijkt verschillende versies van de pop-up te gebruiken, afhankelijk van waar de Chrome-gebruiker zich bevindt. Zo krijgen Europese gebruikers een uitnodiging om aan Topics mee te doen, zo laat Google tegenover The Register weten. Daarnaast kunnen alle Chrome-gebruikers de feature uitschakelen.