Mozilla: moderne auto's zijn privacynachtmerrie op wielen

Moderne auto's zijn een privacynachtmerrie op wielen, zo stelt Mozilla dat onderzocht hoe 25 automerken met persoonlijke informatie omgaan. Geen enkel merk kwam door de privacytest heen. Zo delen de fabrikanten persoonlijke informatie met opsporingsdiensten, is er geen betekenisvolle toestemming voor het verzamelen van persoonlijke data en worden zeer persoonlijke zaken zoals gezichtsuitdrukkingen en genetische en gezondheidsgegevens verzameld en gedeeld.

Met name het privacybeleid en privacyprocessen van de autofabrikanten laten te wensen over, aldus Mozilla. Het privacybeleid bevat vage, lange en verwarrende bewoordingen. Sommige fabrikanten hebben meer dan vijf verschillende privacybeleidsdocumenten. In het privacybeleid van Kia staat zelfs dat ze informatie over het seksleven van de bestuurder kunnen verzamelen, meldt Mozilla. Verder blijkt dat zaken als rijgedrag, zoals gordelgebruik en remgedrag, worden verzameld en gebruikt voor gerichte advertenties.

"Consumenten kunnen ervoor kiezen om een auto-app niet te gebruiken of proberen om connected services niet te gebruiken, wat kan inhouden dat hun auto niet goed werkt, of helemaal niet. Consumenten hebben bijna geen controle en optie met betrekking tot privacy, anders dan het kopen van een ouder model. Toezichthouders en beleidsmakers lopen achter op dit front", aldus Mozilla.