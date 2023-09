Britse overheid: geen client-side scanning zolang technologie niet bestaat

De Britse overheid zal chatdiensten niet verplichten om alle chatberichten van alle gebruikers door middel van client-side scanning te controleren zolang de technologie om dit te doen niet bestaat. De reacties van chatdiensten op deze verklaring zijn gemengd. Meredith Whittaker van Signal spreekt van een overwinning, maar volgens Matthew Hodgson van Element is er alleen sprake van uitstel en niet van afstel.

De Online Safety Bill die de Britse regering wil invoeren bevat een clausule waarin staat dat chatdiensten kunnen worden verplicht om de berichten van hun gebruikers te controleren. Tijdens een debat in het Britse House of Lords verklaarde de Britse minister Stephen Parkinson dat chatdiensten niet door toezichthouder Ofcom kunnen worden verplicht om client-side scanning toe te passen zolang de technologie niet bestaat om dat op een manier te doen die nauwkeurig is en met privacywaarborgen is omgeven.

De bewoording van het wetsvoorstel is echter niet aangepast. "Dit is nog geen totale overwinning. We hadden dit graag in de tekst van de wet zelf gezien", zegt Whittaker. "Desondanks is dit heel belangrijk." Toch zijn er ook kritische geluiden. "Alleen wat in de wet geschreven staat doet er toe. Scanning is fundamenteel incompatibel met end-to-end versleutelde chatapps. Het scannen omzeilt de encryptie om te scannen, en stelt zo je berichten bloot aan aanvallers", reageert Hodgson tegenover de Wired. Door de bewoording dat het pas wordt verplicht als het technisch haalbaar is, is er volgens hem sprake van uitstel, niet van afstel.

De Europese Commissie is nog altijd van plan om client-side scanning voor chatapps te verplichten en het demissionaire kabinet is hier ook voorstander van. "Het feit blijft, dat het scannen van ieders berichten privacy zoals we dat nu kennen zal vernietigen", zegt Will Cathcart van WhatsApp.