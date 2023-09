Britse privacytoezichthouder start onderzoek naar menstruatie-apps

De Britse privacytoezichthouder ICO start een onderzoek naar de manier waarop menstruatie- en vruchtbaarheidsapps met persoonlijke informatie van gebruikers omgaan. Aanleiding is een enquête waarin meer dan de helft van deelnemers aangaf zich zorgen te maken over ze de gegevens die ze delen en de manier waarop de data wordt gebruikt.

Verder liet meer dan de helft van de deelnemers weten dat ze een toename zagen van het aantal baby- en vruchtbaarheid-gerelateerde advertenties. Iets waar niet iedereen blij mee is. De ICO roept gebruikers van dergelijke apps op om hun bevindingen te delen. Daarnaast heeft de ICO de ontwikkelaars van deze apps gevraagd om te laten weten hoe ze de gegevens van hun gebruikers verwerken.

"Net als met alle gezondheidsapps, verwachten we dat organisaties de privacy van hun gebruikers beschermen en transparant beleid hebben. Dit onderzoek is bedoeld om vast te stellen hoe goed en slecht de apps op dit moment werken. Zodra we meer informatie hebben zullen we volgende stappen verkennen, maar we zullen niet aarzelen om handhavende maatregelen te nemen om het publiek te beschermen als dat nodig blijkt", zegt Emily Keaney van de ICO.