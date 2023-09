VN wil leeftijdslimiet van 13 jaar voor gebruik ChatGPT in het onderwijs

De VN wil dat er een minimale leeftijdslimiet van 13 jaar komt voor het gebruik van ChatGPT in het onderwijs. Dat stelt de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) in een richtlijn over generatieve AI in het onderwijs en onderzoek. De richtlijn bevat zeven stappen die overheden zouden moeten invoeren voor het reguleren van generatieve AI zoals ChatGPT.

Daarnaast wordt er een minimale leeftijd van dertien jaar voorgesteld voor het gebruik van de chatbot in het klaslokaal en dat leraren over het onderwerp training krijgen. "De onderwijssector is grotendeels niet voorbereid op de ethische en pedagogische integratie van deze snel ontwikkelende tools", aldus UNESCO. De huidige algemene voorwaarden van ChatGPT vereisen dat gebruikers minimaal 13 jaar zijn en dat gebruikers onder de 18 jaar toestemming van hun ouders of voogd hebben om de dienst te gebruiken.

Het demissionaire kabinet komt voor het einde van het jaar met een standpunt over generatieve AI, zoals ChatGPT, en zet 'vol in' op het nemen van 'passende stappen' om mogelijke risico's tegen te gaan, zo meldde Security.NL afgelopen augustus. "In deze visie formuleert het kabinet een standpunt over generatieve AI, waar ook een van de meest gebruikte generatieve AI-tools onder valt: ChatGPT. Ook wordt uiteengezet welk handelingsperspectief de Nederlandse overheid heeft om te waarborgen dat deze technologie op een verantwoorde manier in onze samenleving wordt ingebed", aldus demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming.