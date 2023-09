Belgische toezichthouder seponeert klacht over ANPR-camera's in parkeergarages

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft een klacht over ANPR-camera's in parkeergarages, die kentekens kunnen herkennen, geseponeerd. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft de klager geen persoonlijk belang en is er geen effectieve inbreuk van de AVG aangetoond (pdf). De klacht ging over het betalingsmechanisme in een niet nader genoemde parkeergarage.

De parkeergarages van deze aanbieder maken gebruik van ANPR-camera's, waarbij bij het binnenrijden van de wagen in een parkeergarage de nummerplaat automatisch wordt geregistreerd en de slagboom automatisch omhoog gaat. Bij het vertrekken moet de bestuurder zijn kenteken invoeren in een van de betaalterminals, waarna de terminal volgens de klager een overzicht met de volgende gegevens zou geven. Het gaat om een bevestiging van de aanwezigheid van de wagen in de garage, het exacte tijdstip van binnenrijden en de duur van het parkeren, en een foto van de betrokken wagen.

In het bijzonder stelt klager vragen bij de privacybescherming van dit systeem en wilde van de aanbieder weten of er een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GRB) heeft plaatsgevonden en wat de resultaten hiervan waren. In een reactie op de vragen van de klager stelt de aanbieder dat de privacy is gegarandeerd, maar wordt er niet ingegaan op de vraag over de GEB. Daarop stapte de klager afgelopen juli naar de Belgische privacytoezichthouder, die vorige week met een beslissing kwam.

De GBA besluit de klacht te seponeren op grond van een gebrek aan persoonlijk belang. De toezichthouder merkt op dat de klager in deze zaak geen rechten uitoefent. Zowel in de communicatie naar de aanbieder als in de eigenlijke klacht worden geen rechten van een betrokkene - zoals opgenomen in de AVG - uitgeoefend. De GBA stelt daarnaast dat de klager niet aantoont dat hijzelf gebruiker is geweest van een parkeergarage met een dergelijk betalingssysteem.

"Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan, maar toont niet aan dat er zich een effectieve inbreuk van de AVG voordoet. Aangezien klager geen rechten van een betrokkene wenst uit te oefenen en louter om meer informatie vraagt omtrent een eventuele GEB, stelt de Geschillenkamer vast dat de door de klager aangevoerde grieven niet beantwoorden aan de criteria van hoge persoonlijke impact, zoals door de GBA omschreven in zijn sepotbeleid", legt de toezichthouder uit. De klager kan een nieuwe klacht indienen als hij kan aantonen dat hij een persoonlijk belang heeft en laat weten welke rechten zijn geschonden.

Security.NL meldde onlangs dat de GBAwegens beperkte middelen had besloten om honderden privacyklachten van burgers te seponeren. De klachten zijn al meer dan een jaar niet meer behandeld en zijn volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) niet bijzonder prioritair of "maatschappelijk bovenmatig relevant".