Consumentenbond daagt Google voor rechter wegens overtreden privacywet

De Consumentenbond heeft Google wegens het overtreden van de Nederlandse en Europese privacywetgeving voor de rechter gedaagd en eist dat het techbedrijf stopt met zijn constante surveillance en gebruikers een schadevergoeding van 750 euro betaalt. Sinds de aankondiging van deze actie op 23 mei hebben ruim 82.000 Nederlanders zich bij de massaclaim van de Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond aangesloten.

Beide organisaties stellen dat Google in strijd met de AVG handelt. "De techreus verzamelt via zijn diensten en producten op immense schaal het online gedrag en de locatiegegevens van gebruikers. Zonder daarover genoeg informatie te geven of toestemming te hebben verkregen. Vervolgens deelt Google die gegevens, waaronder zeer gevoelige persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid, etniciteit en politieke voorkeur, via zijn online advertentieplatform met honderden partijen."

Volgens Ada van der Veer, voorzitter Stichting Bescherming Privacybelangen, houdt Google iedereen voortdurend in de gaten. "Ook met gebruik van third party cookies – die onzichtbaar zijn – blijft Google gegevens verzamelen via websites en apps van anderen, zelfs wanneer iemand zijn producten of diensten niet gebruikt. Dit stelt Google in staat vrijwel het gehele internetgedrag van zijn gebruikers te monitoren. Daarnaast verzamelt Google voortdurend de fysieke locaties van gebruikers, ook wanneer zij hun apparaten niet actief gebruiken en denken ‘offline’ te zijn."

Google gebruikt de verzamelde gegevens voor het maken van profielen, die het zonder toestemming deelt met andere partijen, aldus de Stichting en Consumentenbond. Ook stellen ze dat Google gegevens doorgeeft aan landen buiten Europa, waardoor Nederlandse gebruikers worden blootgesteld aan het risico van surveillance door buitenlandse overheden. "De Stichting heeft met Google over al deze zaken gesproken, zonder resultaat. Het is nu aan de rechter om de praktijken van Google een halt toe te roepen", aldus Van der Veer.

Niet alleen moet Google stoppen met zijn verregaande privacyschendingen, zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, ook moet het bedrijf gebruikers compenseren voor de privacyinbreuk. "Daarom wordt in de rechtszaak voor iedere consument die gebruik heeft gemaakt van Google een bedrag van 750 euro aan schadevergoeding geëist. En daarbovenop wordt de rechter gevraagd nog een schadebedrag te bepalen op basis van de waarde van de gegevens die Google heeft verzameld en gedeeld."