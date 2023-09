Kuipers: huisartsen zelf verantwoordelijk voor beveiligen medische dossiers

Huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de medische dossiers van hun patiënten en de opslag van data in de digitaliserende zorg is onvermijdelijk en gebruikelijk, aldus demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid (pdf). De bewindsman reageerde op Kamervragen over berichtgeving dat de meeste huisartsenpraktijken de medische dossiers van alle patiënten met een commercieel softwarebedrijf delen, zonder dat patiënten hier weet van hebben.

Het gaat om de volledige patiëntenadministratie maakt, van labresultaten, medicatie, tot persoonlijke observaties en gespreksverslagen van consulten. Dit zou nodig zijn om informatie met lokale behandelaars te delen en zo de zorg voor chronische patiënten te verbeteren. Veel patiënten van huisartsen zijn echter niet chronisch ziek en hebben ook geen ketenzorg nodig. Toch hoeven huisartsen ook deze patiënten niet te informeren of toestemming te vragen voor het delen van hun gegeven, aldus Calculus dat de software VIP Live levert.

PvdA-Kamerlid Bushoff vroeg de minister om een reactie. "Het is niet aan mij om een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die hier aan de orde zijn. Dat vergt onder meer een gedegen onderzoek naar de feiten en omstandigheden en hoe die zich verhouden tot het relevante wettelijke kader. Dat is aan de Autoriteit Persoonsgegevens." Wel stelt Kuipers dat dataopslag in het digitaliserende zorgveld onvermijdelijk en gebruikelijk is. "Daarnaast is dat vaak ook noodzakelijk om het dagelijks werk en de patiëntenzorg goed en effectief uit te kunnen voeren."

De minister stelt dat huisartsen op grond van de AVG verwerkingsverantwoordelijken zijn en er zelf verantwoordelijk voor zijn dat zij in overeenstemming met de AVG handelen. "Op basis van hun rol van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is het aan de betrokken zorgaanbieders om te beoordelen en vast te stellen of de gekozen oplossing – in dit geval Topicus/Calculus – voldoet aan de geldende wetgeving."

Kuipers waarschuwt huisartsen dat ze goed moeten beseffen dat softwareleveranciers een gewild doelwit zijn van cyberaanvallen. "Zij leveren immers softwarediensten, digitale werkplekken of opslagruimte aan onder andere huisartsen en dat leidt tot een clustering van persoonsgegevens op de servers van deze softwareleveranciers." Ook tegenover Van Haga van Groep Van Haga laat de minister weten dat huisartsen zelf verantwoordelijk zijn voor welke ict-systemen zij gebruiken en ook de verantwoordelijkheid dragen voor het bewaren en beschermen van medische gegevens van hun patiënten (pdf).

"Vindt u het onwenselijk dat artsen afhankelijk zijn van één markt dominerend commercieel softwarebedrijf en daardoor moeilijk eisen kunnen stellen aan de leveranciers?", vroeg Bushoff aan Kuipers. Ook Van Haga wilde van de minister weten of hij van plan is om het voor huisartsen makkelijker te maken over te stappen. "Overstappen naar een andere softwareleverancier is voor zorgaanbieders bovendien altijd ingrijpen", reageerde Kuipers. De bewindsman voegde toe dat hij met het 'Actieplan zorg-ICT-markt' de markt opener, eerlijker en toekomstgericht probeert te maken.