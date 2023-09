Arbeidsinspectie geeft politie 9 maanden om problemen C2000 te verhelpen

De Arbeidsinspectie heeft de politie negen maanden de tijd gegeven om de problemen met het C2000-systeem te verhelpen. Gisteren werd de korpsleiding per brief geïnformeerd over de nieuwe eisen waar het C2000-netwerk aan moet voldoen, zo meldt NU.nl dat de brief in handen kreeg. De politietop kwam eind augustus met een reactie en plan om de situatie te verbeteren. De Arbeidsinspectie vindt de plannen onvoldoende en eist dat de politie voor 8 juni 2024 maatregelen heeft genomen om het C2000-systemen te verbeteren.

Afgelopen juli tikte de Arbeidsinspectie de politie op de vingers over het C2000-systeem, dat hulpdiensten gebruiken om mee te communiceren. De dekking van het systeem is onvoldoende waardoor politiemensen en burgers risico lopen. Vanwege de problemen met het systeem, zoals haperingen en uitval, besloten politievakbond ACP en de politiebonden ANPV, Equipe en NPB in maart van dit jaar een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie verklaarde de klacht van de bonden gegrond en startte een onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de geschetste knelpunten rond C2000 in principe alleen kunnen worden opgelost door het bijplaatsen van extra antennemasten in bepaalde gebieden in Nederland waar geen bereik is. "Ik herken de klachten van de politiemedewerkers. Ze hebben mijn volle aandacht", reageerde Henk Geveke, lid korpsleiding met de portefeuille Technologie en Innovatie.

Eerder liet demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid al weten dat er vier lijnen worden uitgezet voor het oplossen van problemen met C2000. Het gaat om het optimaliseren van de radiodekking, een nieuwe procedure voor het prioriteren van dekkingsissues, instructies rondom het gebruik van C2000 en de ontwikkeling van de opvolger van het communicatiesysteem.

Volgens de politie zorgen deze maatregelen voor een voldoende basis voor het veilig werken met C2000, maar is honderd procent veiligheid met geen enkel systeem te garanderen. "We zullen in de toekomst nog vaker aanlopen tegen technische obstakels en omgevingsfactoren die het optimaal functioneren van systemen helaas in de weg staan", stelde Geveke.

De Arbeidsinspectie vindt dat de politie als werkgever haar medewerkers structureel moet voorlichten over omgaan met C2000 en etherdiscipline. Dit zijn afgesproken regels voor het communiceren via C2000. Iets wat de politie nu ook gaat doen. Meer kennis van de bediening van apparatuur en werkafspraken kunnen onnodige belasting op het netwerk voorkomen. "Ook moeten we politiecollega’s beter uitrusten met kennis en vaardigheden bij verminderde of geen C2000 dekking", merkte Geveke eind augustus op.