Bloomberg: Caesars betaalde tientallen miljoenen dollars losgeld na datadiefstal

Casino- en hotelketen Caesars Entertainment heeft cybercriminelen tientallen miljoenen dollars losgeld betaald om gestolen klantgegevens niet op internet te publiceren. Dat meldt Bloomberg op basis van bronnen. Casino.org meldt op basis van bronnen dat de aanvallers 30 miljoen dollar losgeld eisten, maar dat er uiteindelijk 15 miljoen dollar is betaald. Het bedrijf zal de aanval vermoedelijk vandaag bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC melden.

De aanval zou het werk zijn van een groep genaamd Scattered Spider, die ook bekendstaat als UNC 3944. Volgens Bloomberg is deze groep ook verantwoordelijk voor de aanval op casino- en hotelketen MGM Resorts die eerder deze week plaatsvond en ervoor zorgde dat allerlei systemen in de casino's werden uitgeschakeld. Caesars werd eind augustus aangevallen. De data zou uiteindelijk via een derde partij zijn buitgemaakt, zo stellen bronnen.