Europese Commissie kan offline betalingen met digitale euro volledig stoppen

Een digitale euro die overal gebruikt moet kunnen worden, online en offline. Maar dan wel met de allerlei restricties door de EC opgelegd.

Dat zal de acceptatiegraad goed doen. Want de EC boezemt zoveel vertouwen in.





Geef me dan maar simple analoog papier- en muntgeld, dat je zo nodig in een oude sok kan bewaren. En altijd overal bruikbaar is. (voorlopig).

Of bitcoins. Die zijn ook allemaal online verhandelbaar, zonder deze restricties.



Willen ze nu een munt uitbrengen, of een hinderns traject opzetten?

Als ik eerst moet uitzoeken of en wat ik er wel mee mag doen, dan gebruik ik wel iets anders.





Epic fail. Je als overheid in je eigen voet schieten.

Een doodgeboren digitale munt.

Het volgende chipknip debacle (in wording).