Gegevens Britse politieagenten gestolen bij ransomware-aanval op leverancier

Gegevens van Britse politieagenten zijn bij een ransomware-aanval op een leverancier gestolen, zo heeft de Greater Manchester Police (GMP) bekendgemaakt. De niet nader genoemde 'third-party supplier' levert diensten aan verschillende Britse organisaties, waaronder de GMP. Het politiekorps zegt in een verklaring te beseffen dat de datadiefstal zeer stressvol voor agenten is.

Om wat voort soort gegevens het precies gaat en van hoeveel agenten wordt nog onderzocht. Het zou voor zover bekend niet om financiële gegevens gaan. Het datalek is inmiddels bij de Britse privacytoezichthouder ICO gemeld. Daarnaast is er een nationaal geleid politieonderzoek naar de aanval gestart. "Politieagenten en personeel verwachten dat hun informatie wordt beschermd, en maken zich terecht zorgen wanneer dit niet zo is", zegt Elizabeth Baxter van de ICO.

Volgens Baxter moeten organisaties zorgvuldig met informatie van werknemers omgaan, zeker in sectoren waar de gevolgen van een datalek groter kunnen zijn. De Britse privacytoezichthouder heeft een onderzoek naar het datalek bij de GMP aangekondigd. Vorige maand waarschuwde de Metropolitan Police agenten nog voor een gevoelig datalek, nadat er ongeautoriseerde toegang tot het systeem van een leverancier had plaatsgevonden.

Daarnaast lekte de Noord-Ierse politie door een fout de gegevens van alle tienduizend medewerkers. Het ging om een spreadsheet met de initialen en achternamen van alle huidige medewerkers, alsmede de locatie en afdeling waarvoor ze werken. De data werd onbedoeld openbaar gemaakt via een Freedom of Information Request, de Britse tegenhanger van de Nederlandse Wet open overheid (Woo) die het recht op informatie regelt over alles wat de overheid doet.