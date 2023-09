Gemeente Alkmaar maakt door ceo-fraude 236.000 euro over aan criminelen

De gemeente Alkmaar is slachtoffer geworden van ceo-fraude, waarbij het 236.000 euro aan criminelen heeft overgemaakt. Een medewerker van de gemeente ontving een valse factuur. Daarbij is de medewerker door de indiener van de valse factuur onder druk gezet om het geld snel te betalen, wat ook is gedaan, aldus de gemeente. Na ontdekking van de fraude zijn andere aangetroffen valse facturen tegengehouden en een onderzoek gestart.

"Uitkomst van het onderzoek was dat er geen sporen zijn van interne fraude. Wel dat er in het administratieve proces onvoldoende opvolging is gegeven aan detecteren van fraude en dat door druk (inherent aan dit type fraude) versneld tot betalen is overgegaan", zo staat in een brief van het college van b&w aan de gemeenteraad (pdf). Verder stelt het college aanvullende maatregelen te hebben genomen om nieuwe pogingen van ceo-fraude tegen te gaan.

“Digitale criminaliteit of cybercrime is een steeds groter probleem, ook in Alkmaar. Veel mensen schamen zich als ze slachtoffer zijn geweest van deze vorm van criminaliteit. De gemeente voert actief campagne om dat taboe te doorbreken. Het kan iedereen overkomen, zelfs dus de gemeente. En natuurlijk baal ik daar enorm van. Door aangifte te doen en ervaringen te delen, kunnen we elkaar waarschuwen en voorkomen dat meer mensen slachtoffer worden van deze vorm van fraude”, aldus wethouder Financiën Christian Schouten.