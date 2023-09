Ministers moeten mogelijk stoppen met Signal als bulk-archivering niet kan

Ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren moeten mogelijk stoppen met het gebruik van Signal als het niet mogelijk is om chatberichten in bulk te archiveren. Dat staat in een tijdelijke instructie voor bewindspersonen over het archiveren van chatberichten, zo ontdekte Security.NL. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen stuurde de tijdelijke instructie naar de Tweede Kamer (pdf).

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) adviseerde eerder dit jaar om chatberichten van de politieke top automatisch op te slaan. Bestaande richtlijnen voor de archivering voldoen volgens de ACOI op een aantal punten niet aan de Archiefwet. Het Adviescollege werd ingesteld na het nieuws dat premier Rutte sms-berichten van zijn telefoon zelf verwijderde. Naar aanleiding van verschillende adviezen over het archiveringsbeleid van chatberichten binnen de Rijksoverheid kwam het kabinet met verschillende maatregelen, waaronder het opstellen van nieuw beleid.

In afwachting van nieuw beleid voor het archiveren van chatberichten werd een tijdelijke instructie opgesteld. Een gewijzigde instructie ging gisteren naar de Tweede Kamer. "In de instructie zijn de afspraken aangevuld die als doel hebben om voortijdige vernietiging van chatberichten en -conversaties te voorkomen", aldus Van Huffelen. In de instructie staan uitgangspunten als 'beperk het gebruik van SMS en berichtenapps', 'verwijder geen zakelijke berichten van de eigen telefoon totdat het beleid rond sms en chatberichten is aangepast' en 'zorg ervoor dat ‘automatisch verwijderen van berichten’ uitgezet is.'

Signal

In de instructie wordt ook chatapp Signal bij naam genoemd. Rijksoverheidsorganisaties hebben nog niet de mogelijkheid om chatberichten uit Signal via geautomatiseerde bulkexport veilig te stellen. Er wordt nu onderzocht of er software is waarmee dit kan worden gedaan. "Als dit niet haalbaar blijkt moet worden overwogen om te stoppen met het gebruik van Signal (en andere chat applicaties die geen archiveringsfunctionaliteit ondersteunen) en over te stappen op het gebruik van applicaties die deze functionaliteit wel bieden en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen", aldus de instructie.