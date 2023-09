CBS: negentig procent Nederlanders maakt gebruik van digitale overheid

Negentig procent van de Nederlanders maakte vorig jaar gebruik van de digitale overheid, via overheidswebsites of websites van publieke instanties. Vier op de tien liep hierbij tegen problemen aan, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek onder bijna zesduizend mensen. Het gaat dan vooral om het maken van afspraken of reserveringen, informatie of advies opzoeken, documenten ontvangen, persoonlijke gegevens bekijken of formulieren downloaden.

Onder overheidswebsites vallen websites van overheidsinstanties voor bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte, het aanvragen van uitkeringen en subsidies, het doorgeven van adreswijzigingen of het maken van een afspraak voor een paspoort of rijbewijs. Websites van publieke instanties zoals energieleveranciers, gezondheids- of onderwijsinstellingen of van bibliotheken worden ook tot overheidssites gerekend.

Het overgrote deel van de 25- tot 65-jarigen (94 procent) maakte vorig jaar gebruik van een overheidswebsite. Jongeren (16- tot 25-jarigen) deden dit met 91 procent iets minder vaak, evenals ouderen tussen de 65 en 75 jaar (87 procent). 75-plussers maken het minst gebruik van overheidswebsites (63 procent). Van degenen met een hbo- of universitaire opleiding gebruikte 97 procent in 2022 een overheidswebsite. Van de mensen die ten hoogste een vmbo-diploma hebben was dat 78 procent.

Problemen

Veertig procent van de mensen die vorig jaar van de digitale overheid gebruikmaakte liep hierbij tegen problemen aan. Het blijven hangen van de website of het traag functioneren van de app was de meest genoemde klacht (27 procent). Op de tweede en derde plaats van meest genoemde problemen stonden gebruiksonvriendelijkheid van de site of gebruik van moeilijke woorden (zeventien procent), en problemen met het gebruiken van de elektronische handtekening of elektronische ID, zoals DigiD (zestien procent).

Door twaalf procent van de gebruikers werd aangegeven dat de website of dienstverlening niet geschikt was voor mobiele telefoon of tablet. Problemen met online betalen of een ander probleem werden door respectievelijk zeven en zes procent genoemd.