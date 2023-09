Veilig online gedrag Nederlanders blijft achter: geen zin en tijd

Nederlanders geven zichzelf gemiddeld een 7 wanneer het gaat over kennis van digitale vaardigheden en online veiligheid, maar het daadwerkelijk vertonen van veilig online gedrag blijft achter. Mensen nemen geen beveiligingsmaatregelen omdat ze hier geen zin hebben, het tijd kost of ze denken dat er toch niets bij hen te halen valt. Dat zegt Claire Wannée van het ministerie van Binnenlandse Zaken op basis van de onderzoeken die Alert Online uitvoert.

Alert Online doet jaarlijks onderzoek naar kennis, houding en gedrag van Nederlands in relatie tot cybersecurity. Op 2 oktober worden de resultaten van het nieuwe bewustwordingsonderzoek gepresenteerd. "Kennis en houding zit eigenlijk wel goed, maar het gedrag blijft nog achter", zegt Wannée tegenover Digitale Overheid. Ze merkt op dat Nederlanders niet altijd de laatste stap zetten om hun gegevens en systemen te beschermen.

Uit het Alert Online-onderzoek komt ook naar voren waarom mensen weinig maatregelen nemen, vertelt Wannée: "Het kost tijd, het kost soms geld, men heeft er geen zin in. Mensen gaan er vaak van uit dat er bij hen toch niets te halen is: ‘Ik word toch geen slachtoffer’." Ook blijkt dat slachtoffers van cybercrime dit vaak niet melden of hier aangifte van doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers die op een phishinglink klikten. "Je hoeft je daar niet voor te schamen, dat kan iedereen gebeuren. Doe direct melding om de schade te beperken én te zorgen dat we er allemaal van kunnen leren", aldus Wannée.