Apple waarschuwt meerdere journalisten over mogelijke spyware-infectie

Apple heeft meerdere journalisten gewaarschuwd dat hun iPhone mogelijk met spyware besmet is geraakt. De Commissie voor de Bescherming van Journalisten (CPJ) wil dat de Letse autoriteiten een onderzoek uitvoeren. Vorige week lieten onderzoekers van Citizen Lab weten dat de iPhone van de verbannen Russische onderzoeksjournalist Galina Timchenko met de Pegasus-spyware besmet was geraakt.

Timchenko ontving eind juni een bericht van Apple dat haar iPhone mogelijk het doelwit van statelijke actoren was. Uit onderzoek van Access Now en Citizen Lab bleek dat de telefoon rond 10 februari met de Pegasus-spyware was geïnfecteerd. Pegasus is door NSO Group ontwikkelde spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.

Na de berichtgeving over Timchenko zijn meerdere Russische journalisten naar voren gekomen die een zelfde melding van Apple ontvingen. De journalisten in kwestie werkten vanuit Letland. "Het toenemend aantal meldingen over mogelijke hacker-aanvallen tegen zeker drie onafhankelijke journalisten in Letland is nog zorgwekkender, gezien de recente onthulling dat de iPhone van de verbannen Russische journalist met de Pegasus-spyware was besmet", zegt Gulnoza Said van de CPJ. De organisatie wil dat de Letse autoriteiten een onderzoek uitvoeren. De journalisten in kwestie hebben hun iPhones naar Access Now gebracht voor onderzoek.