Politie waarschuwt vierhonderd Nederlandse gebruikers WeLeakInfo.to

De politie heeft naar vierhonderd Nederlandse gebruikers van WeLeakInfo.to die mogelijk in gestolen gegevens hebben gehandeld een brief of e-mail gestuurd. Ook worden mensen uitgenodigd voor een stopgesprek. Vorig jaar werd WeLeakInfo.to, dat gestolen persoonsgegevens aanbood, tijdens een internationale operatie door de Nederlandse politie offline gehaald.

In België werd een 20-jarige verdachte uit Namen aangehouden en legde FBI beslag op de domeinnaam. Na de aanhouding van de Belgische verdachte is de politie Oost-Nederland verder onderzoek gaan doen naar de mogelijke afnemers van de gestolen data die via WeLeakInfo.to werd verhandeld. Het onderzoek richtte zich op de Nederlandse gebruikers van de website, en dan vooral gebruikers met een (betaald) account die mogelijk gestolen persoonsgegevens in handen hebben of hebben gehad.

In het onderzoek kwamen ongeveer vierhonderd Nederlandse gebruikers naar voren. Volgens de politie heeft een groot deel daarvan een e-mail of brief ontvangen met daarin de waarschuwing dat het voorhanden hebben van gestolen data of het verhandelen van die gegevens strafbaar is. Ook wordt duidelijk gemaakt welke gevolgen online criminaliteit kan hebben. Die boodschap wordt ook gedeeld in een zogenoemd stopgesprek.

De politie wil met deze aanpak naar eigen zeggen gebruikers uit de anonimiteit halen en een signaal afgeven dat strafbare feiten die online gepleegd worden ook zichtbaar zijn. Dit moet er tevens voor zorgen dat gebruikers en mogelijke afnemers geen 'verdere stappen' op het criminele pad zetten.