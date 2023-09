Trend Micro waarschuwt voor actief aangevallen zerodaylek in virusscanner

Antivirusbedrijf Trend Micro waarschuwt voor een actief aangevallen zerodaylek in de antivirussoftware. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller willekeurige code op het systeem uitvoeren. Om misbruik van de kwetsbaarheid te kunnen maken moet een aanvaller wel eerst op de beheerdersconsole van de software kunnen inloggen. Het beveiligingslek alleen is dan ook niet voldoende om een netwerk te infiltreren, aldus Trend Micro. Toch is de impact van de kritieke kwetsbaarheid (CVE-2023-41179) op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.1.

Het beveiligingslek is aanwezig in Trend Micro Apex One On Premise (2019), Trend Micro Apex One as a Service, Worry-Free Business Security, Worry-Free Business Security Services (SaaS), Virus Buster Business Security en Virus Buster Business Security Service. Trend Micro geeft geen details over de waargenomen aanvallen. De Japanse overheid roept organisaties op om de kwetsbaarheid zo snel mogelijk te installeren en toegang tot de beheerdersconsole alleen tot vertrouwde netwerken te beperken.